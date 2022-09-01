حكومة كركوك المحلية تواصل سياسة التعريب وتمنع "الكوردية" في الإجازات الصحية

أربيل (كوردستان24)- أصدرت صحة كركوك، اليوم الخميس، كتاباً جاء فيه أن اللغة المستخدمة في كتابة الإجازات الصحية للمعامل والمحلات العامة يجب أن تكون العربية فقط.

ووفقاً للدستور العراقي فإن اللغة الكوردية لغةٌ رسمية إلى جانب العربية في العراق، وعليه إلتزاماً بالدستور يجب صياغة المعاملات الرسمية في الدوائر والمؤسسات العراقية الحكومية، باللغتين.

وبحسب ما تفيد تقارير فإن الحكومة المحلية في كركوك، وخصوصا بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر، تتبع سياسة التعريب بشكل ممنهج، حيث يتم تجاهل الوجود الكوردي في المحافظة، سواء عبر تهميش اللغة الكوردية أو إقصاء الموظفين الكورد العسكريين منهم والمدنيين.

ولم تقف هذه السياسة عند حد إسكان عوائل من القومية العربية من المحافظات الأخرى في أراض تعود ملكيتها لمواطنين كورد، بل شملت نواحي عدة مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، حيث طال التعريب الشاخصات واللافتات المرورية والإرشادات التنظيمية للطرقات وكذلك عند إصدار الإجازات الصحية.