نائب عن "الشعوب الديمقراطية": يجب على حزب العمال الكوردستاني أن يلقي سلاحه

أربيل (كوردستان24)- قال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطية عمر فاروق غرغرلي أوغلو، اليوم الخميس، إن على حزب العمال الكوردستاني إلقاء سلاحه، مُشيراً إلى وجوب حل كافة المشاكل تحت قبة البرلمان .

وأضاف النائب في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي داخل البرلمان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، والذي يصادف الأول من سبتمبر، أنه يتوجب على الإنسانية أن لا تفوّت هذه المناسبة التي تأتي مرة واحدة في السنة.

وأوضح غرغرلي أوغلو، أن الحروب والصراعات موجودة بين المجتمع والأفراد في العالم منذ الأزل، لكن هدف الإنسانية دائماً كان تحقيق السلام.

وقال غرغرلي أوغلو "نعلم أن هناك مشاكل وصراعات في تركيا بسبب طبيعة الاختلافات الدينية والعرقية الموجودة داخل المجتمع"، مُضيفاً أن "النزاعات التي سببتها المشكلة الكوردية يجب أن تنتهي في أسرع وقت مُمكن".

وبين غرغرلي أوغلو، أنه يجب على المنظمات المتورطة في النزاع المسلح وضع أسلحتها، مردفاً، أنه على حزب العمال الكوردستاني إلقاء سلاحه وحل المشاكل تحت قبة البرلمان، مؤكدا ان الصراع والدم لا يفيدان أحداً وقال "نحن الآن في أمس الحاجة لإيجاد الحلول السلمية".

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعا مسلحا مع انقرة منذ أربعة عقود، واسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 الف قتيل من الجانبين.