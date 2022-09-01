ریاضة

يوفنتوس يتخلى عن ميلو عقب قدوم بارادايس

author_image سوار أحمد
کوردستان يوفنتوس ميلانو

أربيل (كوردستان24)- قال الصحفي الإيطالي المُتخصص بإنتقالات اللاعبين فابريزو رومانو، ان نادي يوفنتوس الإيطالي، اعلن تخليه عن خدمات البرازيلي آرثر ميلو، وذلك بعد إعارته لاعب خط وسط الأرجنتين باريديس.

رومانو أضاف أن آرثر ميلو وصل إلى ليفربول للبدء بإجراء الفحوصات الطبية، ليوقع بعد ذلك عقده الرسمي مع النادي الإنجليزي.

وأكد على أنه لا يوجد في العقد الذي سيوقع بين الطرفين شرطُ شراء دائم، ومن المُتوقع عودة اللاعب ميلو إلى جوفينتوس في الموسم القادم.

آرثر ميلو البالغ من العمر 26 عاماً، نشأ في نادي كريموي البرازيلي، وفي صيف العام 2018 لعب في دوري أبطال أوروبا ضمن صفوف نادي برشلونة، وبعد موسمين له مع النادي الكتالوني تم بيع اللاعب مقابل 76 مليون يورو إلى نادي جوفينتوس الإيطالي.

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