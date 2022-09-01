منظمة حقوقية: فصائل المعارضة تقطع 650 الف شجرة بإحدى مناطق عفرين

أربيل (كوردستان24)- قالت منظمة حقوق الانسان في عفرين، ان فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، قطعت 650 الف شجرة في إحدى مناطق عفرين الخاضعة للسيطرة التركية، بشمال غرب سوريا.

وذكرت المنظمة في تقرير ان عناصر "الجيش الوطني السوري" قاموا بقطع الأشجار الغابية بدءاً من جبل بيرقدار وصولاً إلى وادي عرب بمسافة ما يقارب 2 كم و بمساحة إجمالية قدرها أكثر من 50 هكتارا".

من جهة أخرى أشار التقرير الى ان "عناصر ميلشيا السلطان مراد و بقية أصناف المسلحين من فيلق الشام و أحرار الشام و المعتصم بالله و صقور الشمال على غرار نظرائهم في لواء الوقاص و سمرقند و غيرهم، يقومون بقطع الأشجار الغابية المقدرة عددها بحوالي 600 _ 650 ألف شجرة محيطة بسد و بحيرة ميدانكي و القرى المحيطة".

وبحسب تقارير إعلامية وحقوقية فإن مسلحي المعارضة السورية يواصلون ممارسة مختلف أنواع الانتهاكات بحق المواطنين الكورد في عفرين، إضافة الى الإضرار بالبيئة والأشجار وسرقة آثار المنطقة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيدوهات تُظهر عناصر المعارضة وهم يقومون بقطع الأشجار في عفرين، الأمر الذي تسبب بحالة استياء كبيرة، حيث نشر ناشطون صوراً لغابات عفرين قبل وبعد سيطرة هذه الجماعات على المدينة.

وسيطر الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل السورية المعارضة على عفرين ذات الغالبية الكوردية في آذار مارس 2018 بعد معارك مع وحدات حماية الشعب استمرت ثمانية أسابيع.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب مجموعة "إرهابية" وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد القوات التركية منذ عقود

وتضم عفرين نحو 350 قرية وبلدة صغيرة وكبيرة من أهمها عفرين المدينة، وجندريس وبلبلي وشية، وراجو وشران، وهي مشهورة بانتاج زيت الزيتون والحمضيات والكروم إضافة الى وجود العديد من المواقع الأثرية داخل المدينة.