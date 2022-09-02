انفجار في مصفاة للنفط في جنوب غرب إيران

أربيل (كوردستان24)- وقع انفجار عرضي ليل الخميس الجمعة في أقدم مصفاة النفط في إيران مسببا أضرارا مادية لكنه لم يوقع ضحايا، كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة إن دوي الانفجار نجم عن "اشتعال ارتدادي جزئي اثر تشغيل فرن وحدة انتاج الكبريت في (...) شركة تكرير النفط في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان"، موضحة أنه "لم يسفر عن أي إصابات".

وتابعت أن "إنتاج المصفاة استمر صباح الجمعة كالمعتاد".

بنيت المصفاة في 1912 وهي الأقدم وواحدة من أكبر المصافي في إيران، وتؤمن 25 بالمئة من احتياجات البلاد من الوقود لا سيما من خلال إنتاج الغاز المسال والكيروسين والكبريت والبيتومين.

وتقع مدينة آبادان في محافظة خوزستان على بعد حوالى 650 كيلومترًا (404 أميال) عن العاصمة طهران.

وقد شهدت واحدة من أخطر الكوارث دموية في البلاد في أيار/مايو عندما انهار مبنى من عشرة طوابق قيد الإنشاء ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإثارة سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد السلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.