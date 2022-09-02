اقتصاد

انفجار في مصفاة للنفط في جنوب غرب إيران

author_image سوار أحمد
إيران انفجار مصفاة نفط ايران

أربيل (كوردستان24)- وقع انفجار عرضي ليل الخميس الجمعة في أقدم مصفاة النفط في إيران مسببا أضرارا مادية لكنه لم يوقع ضحايا، كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة إن دوي الانفجار نجم عن "اشتعال ارتدادي جزئي اثر تشغيل فرن وحدة انتاج الكبريت في (...) شركة تكرير النفط في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان"، موضحة أنه "لم يسفر عن أي إصابات".

وتابعت أن "إنتاج المصفاة استمر صباح الجمعة كالمعتاد".

بنيت المصفاة في 1912 وهي الأقدم وواحدة من أكبر المصافي في إيران، وتؤمن 25 بالمئة من احتياجات البلاد من الوقود لا سيما من خلال إنتاج الغاز المسال والكيروسين والكبريت والبيتومين.

وتقع مدينة آبادان في محافظة خوزستان على بعد حوالى 650 كيلومترًا (404 أميال) عن العاصمة طهران.

وقد شهدت واحدة من أخطر الكوارث دموية في البلاد في أيار/مايو عندما انهار مبنى من عشرة طوابق قيد الإنشاء ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإثارة سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد السلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف