سقوط طائرة مُسيرة على مجمع سكني في دهوك

أربيل (كوردستان24)- سقطت طائرة استطلاع مُسيّرة مجهولة المصدر اليوم الجمعة، على منزل ضمن مجمع سكني في محافظة دهوك.

وقال مصدر أمني محلي لكوردستان24، إن الطائرة المُسيرة وقعت في مجمع سيري بناحية شيلادزي التابع لقضاء العمادية في شمالي محافظة دهوك.

وأضاف المصدر، أن الحادث لم يخلف أيّ إصابات ضمن صفوف المواطنين.

وتتعرض المناطق الحدودية بشمال محافظة دهوك باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني المتحصنين في جبال قنديل بإقليم كوردستان.