بالصور | انطلاق مظاهرات التشرينيين في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الجمعة تظاهرة جماهيرية واسعة في ساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد تطالب بإنهاء الفساد.

وقال مراسل كوردستان 24 "ان التظاهرة بدأت في ساحة النسور والمتظاهرون قدموا من محافظات عديدة".

وأضاف مراسلنا "أن المتظاهرين يتحركون نحو مجلس القضاء الأعلى في بغداد لتقديم مطالبهم للقضاء".

وأشار مراسل كوردستان24 الى "ان المتظاهرون يطالبون بمحاسبة المتسببين بهدر المال العام وإنهاء الفساد والمحاصصة".

وأكد المراسل "ان المظاهرات تجرى وسط إجراءات أمنية مشددة".