المنتخب العراقي للناشئين يودع بطولة كأس العرب

أربيل (كوردستان24)- ودع المنتخب الوطني العراقي للناشئين بطولة كأس العرب بعد خسارته من المنتخب السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد للمنتخب العراقي، في مباراة دور الربع النهائي في البطولة التي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية.

المنتخب العراقي افتتح التسجيل مبكراً عبر اللاعب حسين علي في الدقيقة 5 من الشوط الأول، فيما أحرز اللاعب السعودي نواف الجدعاني هدف التعادل في الدقيقة 28، وأضاف اللاعب طلال حاجي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني من المباراة سجل اللاعب السعودي طلال حاجي في الدقيقة 58 و 67 من المباراة، لتنتهي المباراة لصالح المنتخب السعودي بـ(4) أهداف مقابل هدف واحد للمنتخب العراقي.

وبهذه النتيجة ودع المنتخب الوطني العراقي للناشئين بطولة كأس العرب، في الدور الربع نهائي للبطولة.