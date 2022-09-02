وقف إمدادات الغاز الروسي عبر نورد ستريم "بالكامل" حتى إصلاح توربين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة غازبروم الروسية اليوم الجمعة توقف عمل خط أنابيب "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز بالكامل حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل السبت إثر عملية الصيانة.

وقالت غازبروم في بيان لها "أنها اكتشفت تسرب زيت في التوربين خلال عملية الصيانة وأفادت أنه حتى إتمام الإصلاح ... يعلّق نقل الغاز عبر نورد ستريم بالكامل".

وأضافت غازبروم "أنها اكتشفت هذه المشكلات التقنية خلال كشف فني جرى مع ممثلين عن مجموعة سيمنز الألمانية التي صنعت التوربين".

وكان من المقرر أن تستأنف روسيا السبت إمدادات الغاز عبر نورد ستريم بعد توقف جديد لثلاثة أيام أثار مخاوف في أوروبا التي تبذل جهودا مكثفة لتفادي أزمة طاقة هذا الشتاء.

وأشارت المجموعة الروسية عن تسرب زيت في الأسلاك الموصولة بعدادات السرعة لأحد الدوّارات.

وتؤكد روسيا خصوصا أن العقوبات تمنعها من استعادة التوربين الذي أرسل إلى كندا لإصلاحه، فيما تؤكد ألمانيا حيث يفترض أن يكون التوربين مثبتا، أن موسكو هي التي تعيق استعادة هذه القطعة الأساسية.

ويتهم الأوروبيون الكرملين باستخدام الغاز وسيلة ضغط عليها بسبب اعتمادها الكبير على مصدر الطاقة هذا، غير أن موسكو تنفي ذلك مشيرة إلى مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخير في تسديد المستحقات.