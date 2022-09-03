سفن حربية روسية وصينية تشارك في مناورات فوستوك الاستراتيجية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان سفناً روسية وصينية أطلفت نيران المدفعية في بحر اليابان خلال مناورات فوستوك 2022 الاستراتيجية، والتي يشارك فيها 14 دولة منها الصين والهند.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها "قامت السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي وجيش التحرير الشعبي الصيني بإطلاق مدفعية على أهداف سطحية كجزء من تدريبات فوستوك 2022 الاستراتيجية".

ووفقاً لخطة المناورات اكتشفت السفن الروسية والصينية مجموعة تكتيكية من السفن لعدو وهمي في البحر ودخلت في معركة بالمدفعية، وتم تحديد مكان قوات العدو الوهمي من قبل مجموعة من سفن الإنزال الكبيرة التابعة لأسطول المحيط الهادئ، حيث تم إطلاق النار من حوامل مدفعية عالمية للسفن على درع الهدف البحري.

وقامت بعدها المروحية "كا-27" التابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ الروسي بإستطلاع المنطقة البحرية وتحديد سفينة سطحية أخرى معادية، وتم تنفيذ ضربة صاروخية ضده، كما تم إجراء مناورات تكتيكية مشتركة لسفن البلدين وتدريبات إتصالات.

وانطلقت المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة الشرق 2022 فوستوك في شرق روسيا يوم الأربعاء الماضي، وفي مياه بحر اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة بينها الصين والهند.

المصدر: روسيا اليوم