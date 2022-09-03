الأنواء الجوية:انخفاض درجات الحرارة وتصاعد للغبار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية اليوم السبت عن حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم، وتوقعت انخفاضاً في درجات الحرارة وتصاعداً للغبار.

وقالت الهيئة في بيان لها "ان الطقس في إقليم كوردستان سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية (8-10) كيلومتر.

وأضاف الهيئة "في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً، ودرجات حرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كيلومتر في الساعة، وفي الأقسام الغربية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون (6-8) كيلومتر.

أما المنطقة الجنوبية من البلاد وحسب بيان الهيئة "الطقس سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون (6-8) كيلومتر.