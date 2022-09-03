سیاسة

الإطار التنسيقي مُصِر على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

حضر الاجتماع كل قادة الإطار التنسيقي في منزل رئيس ائتلاف دولة نوري المالكي
author_image مظفر مزوري
العراق الاطار التنسيقي التيار الصدري مفاوضات

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع قادة الإطار التنسيقي ليلة أمس وأكدوا على أنهم مصرين على تشكيل الحكومة الجديدة وترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

وحسب المعلومات فقد حضر الاجتماع كل قادة الإطار التنسيقي في منزل رئيس ائتلاف دولة نوري المالكي، وتمت مناقشة الوضع السياسي الحالي في العراق وأكدوا على إصرارهم في ترشيح محمد شياع لرئاسة الوزراء.

وقرر قادة الإطار التنسيقي في هذا الاجتماع، انهم سيقومون بتفعيل البرلمان وبدء جلساته ومحاولة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد إنتهاء مناسبة أربيعينية الحسين.

يأتي هذا بعد أن طلب مقتدى الصدر من مناصريه بالانسحاب من المنطقة الخضراء وإنهاء الاعتصامات يوم 30-8-2022، وقوبل قرار الصدر بترحيب واسع من قبل الأطراف السياسية العراقية وممثليات الدول في العراق، أملاً لبدء مرحلة جديدة من الحوارات السياسية بين كافة الأطراف السياسية لإنهاء الانسداد السياسي والعبور بالعراق الى بر الأمان، ولكن لم يتم البدء بأية حوارات سياسية بين الأطراف السياسية الى الآن.

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