سیاسة

بعد مسك الملف من قبل خبراء عراقيين "النقل" تعلن إحصائية بعدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية

وصل عدد الطائرات العابرة الى العراق أكثر من 800 طائرة يومياً
author_image مظفر مزوري
العراق الاجواء العراقية وزارة النقل الملاحة الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم السبت إحصائية بعدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية بعد مسك الملف من قبل خبراء عراقيين.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية حسين جليل لوكالة الانباء العراقية "إن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية هي أحد تشكيلات وزارة النقل حيث إنها لاقت اهتماماً كبيراً من قبل الوزير ناصر حسين الشبلي تمثلت بزيارات متعددة وزيارات ميدانية".

وأشار الى "ان قبل 2021 كان عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية لم يتجاوز إلـ 150 طائرة يومياً".

وأضاف " بعد أن أصبحت الأجواء العراقية تدار بأيد عراقية من قبل مراقبين جويين عراقيين مؤهلين ما يقارب عددهم 300 مراقب جوي ووصل عدد الطائرات العابرة الى العراق أكثر من 800 طائرة يومياً".

وتابع قائلاً "ان الطائرات العابرة تسجل وفق نظام لتحقيق دعم إيراد الدولة، بالإضافة الى الترانزيت الذي سيكون إضافياً للخزينة".

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