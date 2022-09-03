جامعة حكومية في إقليم كوردستان تُوقِّع مذكرة تفاهم مع جامعةٍ روسية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جامعة سوران الحكومية في إقليم كوردستان اليوم السبت (3 أيلول\ سبتمبر 2022)، عن توقيعها مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة قازان الحكومية في روسيا.

وقال مراسل كوردستان 24 في روسيا، إن وفداً من جامعة سوران أجرى زيارةً إلى روسيا منذ عدة أيام بدعوة رسمية من جامعة قازان الاتحادية، مُؤكداً أن الجانبين وقعا مُذكرة تفُاهمٍ مُشتركة.

وأضاف، أن التوقيع على الصيغة التفاهمية جرى في (25 آب\ أغسطس 2022) في روسيا، استناداً إلى المُحادثات التي أُجريت قبل ذلك في (12 آيار\مايو 2022) في سُوران بإقليم كوردستان.

وفد جامعة سوران الذي زار روسيا يتكون من رئيس الجامعة د.شريف قورتاس، ونائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية د.سيروان جبار أمين، وعميد كلية الهندسة د.جمال إسماعيل كاك رسول، وعميد كلية الآداب د.كارمند عبدالله حمد.

وتم إستقبال وفد جامعة سوران ترحيباً حاراً من قِبل مساعد رئيس جامعة قازان للشؤون الأكاديمية د.تمرخان عليشيف، ومستشار العلاقات الدولية د.لينار لاتينوف، ورئيس القسم د.فارموليف ميخائيل.

وفي وقتٍ سابق زار وفدٌ من جامعة قازان الروسية جامعة سوران الحكومية في إقليم كوردستان، بهدف المشاركة في الندوة الدولية الأولى المتعلقة بملف النفط والغاز، وأثناء تلك الزيارة تم طرح مُباردة لتوقيع مذكرة تفاهُمٍ مُشتركة بين الجامعتين.

يُذكر أن جامعة قازان الاتحادية تحتل المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الجامعات داخل روسيا، ويقصدها سنوياً أكثر من 1000 طالب دولي من 100 دولة مختلفة حول العالم بهدف الدراسة وطلب العلم.