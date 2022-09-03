بايدن يُشيد بدور الكاظمي في حفظ الأمن ويدعو القادة العراقيين للحوار

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مُصطفى الكاظمي اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، مُشيداً بقيادته الحكيمة في حفظ الأمن ومنع تصاعد التوترات السياسية داخل البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي بايدن لبحث آخر مُستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة.

وأضاف البيان، أن بايدن أعرب للكاظمي عن دعم بلاده لعراقٍ مُستقل وذاتِ سيادة، وعلى النحو المُبيّن في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وأشار البيان أيضاً إلى أنّ الرئيس الأمريكي أشاد بدور الكاظمي في منع تصاعد التوترات السياسية داخل البلاد تحت قيادته الحكيمة، داعياً كافة القادة العراقيين للانخراط في حِوارٍ وطني لمُعالجة الانسداد السياسي في البلاد وفقاً للدستور.

فيما أكد البيان أن بايدن أَثنى على دور القُوات الأمنية العراقية في حفظ الأمن، ومنع البِلاد من الانزِلاق نحو الفوضى، مُقدماً تعازيه لأُسر شُهداء العراق.

يذكر أن العاصمة العراقية شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة حوالي 600 آخرين خلال الاشتباكات التي اندلعت يوم الاثنين الماضي واستمرت قرابة 24 ساعة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضمّ مقار للحكومة العراقية وبعثات دبلوماسية.