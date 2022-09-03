شركات نفط أمريكية تطالب البيت الأبيض بالتوسط بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان24)- طالبت شركات النفط الأمريكية العاملة في إقليم كوردستان اليوم السبت، الإدارة الأمريكية للتوسط بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة حول ملف النفط والطاقة.

ونقلت وكالة رويترز عن عدة مصادر محلية قولها، أن الشركات الأمريكية طالبت إدارة البيت الأبيض ببذل الجهود للتوسط بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، لحل القضايا المُتعلقة بملفي النفط والطاقة.

وأضافت، أن شركة (إتش كي إن) وهي احدى الشركات العاملة في مجال النفط والطاقة، حذرت الإدارة الأمريكية أنه إذا لم يتم حل مشاكل النفط والطاقة في إقليم كوردستان، فإن تركيا ستضطر إلى استيراد النفط من روسيا وإيران، وسُيواجه الإقليم مشاكل مالية.

وزادت الحكومة الاتحادية من ضغوطاتها على حكومة الإقليم في شباط\فبراير الماضي بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن ملف النفط في إقليم كوردستان

وأشارت رويترز إلى أن خط الأنابيب الممتد من إقليم كوردستان وكركوك إلى ميناء جيهان التركي قادرٌ على تصدير 900 ألف برميل يومياً، أي ما يُعادل 1 في المئة من الطلب العالمي.

ويصدر إقليم كوردستان حوالي 500 ألف برميل نفط يومياً عبر خط أنابيب ممتد من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، ويُخطط لزيادة صادراته.