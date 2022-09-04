تركيا تعتقل نائبة عن حزب الشعوب بتهمة الارتباط بـ"العمال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان24)- اعتقلت القوات الأمنية التركية يوم السبت، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطية سمرا كوزل، أثناء توجهها من ولاية ديار بكر إلى أدرنة في أقصى شمال غرب البلاد، بتهمة الارتباط بحزب العمال الكوردستاني.

وذكرت وسائل الإعلام في تركيا، أنه تم إلقاء القبض على النائبة في حزب الشعوب الديمقراطية عن ولاية ديار بكر سمرا كوزل، أثناء ذهابها إلى ولاية أدرنة التركية بتهمة اتصالها بحزب العمال الكوردستاني، وأكدت أنه بعد ذلك تم نقلها مباشرةً إلى مديرية الأمن في إسطنبول بهدف المُسائلة والتحقيق.

وأضافت، أثناء إلقاء القبض عليها كان بحوزة سمراء كوزل هويةٌ مُزوّرة، بالإضافة إلى تغييرها للون شعرها وارتدائها كمامةً لإخفاء هويتها.

وأشارت، إلى أن القوات الأمنية التركية ألقت القبض على شخصين آخرين أسمائهم (علاء الدين-ك، وفورات-د)، كانا برفقة سمرا كوزل وتم أخذهم إلى التحقيق أيضاً لمعرفة علاقتهم بها.

واعتقلت السلطات الأمنية التركية خلال السنوات الماضية، آلاف الأعضاء والقياديين من حزب الشعوب الديمقراطية، ومن بينهم رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش، وذلك بتهمة التواطؤ مع حزب العمال الكوردستاني.

وتخوض تركيا منذ أربعة عقود صراعاً مُسلحاً مع حزب العمال الكوردستاني الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية"، حيث أدى هذا النزاع إلى وقوع عشرات الآلاف من القتلى من الطرفين.