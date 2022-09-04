هجوم على حافلة إسرائيلية يوقع خمسة جرحى

أربيل (كوردستان 24)- جرح خمسة أشخاص اليوم الأحد في غور الأردن في الضفة الغربية بهجوم على حافلة إسرائيلية.

وقال أحد المسعفين في خدمة نجمة داوود الحمراء "رأينا ضحيتين بطلقات نارية كانا خارج الحافلة وكان مسعفون عسكريون إسرائيليون وآخرون يقدمون لهم العلاج في الموقع".

وذكرت خدمة الإسعاف والطوارئ "ان الجريحين الذين كانا خارج الحافلة تم نقلهم الى مستشفى رمبام في مدينة حيفا الساحلية لتلقي العلاج جواً، وان ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بتناثر زجاج نوافذ الحافلة عليهم، وتم نقلهم الى أحد المستشفيات براً".

غور الاردن أو وادي الأردن شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت، يمثل 30% من مساحة الضفة الغربية، وهو يقع بشكل أساسي في المنطقة المصنفة "سي" او "جيم " من أراضي الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة كاملة لإسرائيل التي تخطط لضمها.

وأظهرت صورة نشرتها نقابة سائقي الحافلات الزجاج الأمامي للحافلة وقد تهشم بفعل الرصاص.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن قوات الأمن طاردت المشتبه بهم في الهجوم على الفور وتم اعتقالهم.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحاكمة في قطاع غزة أنها "تبارك عملية الأغوار البطولية، مؤكدة أنّ "مقاومة شعبنا ممتدة وعصية على الكسر".

ومنتصف الشهر الماضي، أصيب ثمانية أشخاص، بينهم أميركيون، بجروح في إطلاق نار استهدف حافلة في القدس الشرقية، واعتقل المنفذ بعد مطاردة استغرقت عدة ساعات.

المصدر: فرانس برس