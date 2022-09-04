سیاسة

إعادة نحو 350 عائلة من مخيم الهول السوري الى الأنبار

ان الحكومة المركزية هي من تتولى ملفهم، وان منازلهم لا تواجه أي مشكلة
author_image مظفر مزوري
العراق الأنبار مخيم الهول النازحين التعويضات

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ الانبار علي فرحان انه تم إعادة نحو 350 عائلة من مخيم الهول السوري الى محافظة الانبار، مبيناً ان الحكومة المركزية هي من تتولى ملفهم.

وقال المحافظ لوكالة الانباء العراقية "إن عدد النازحين من أقضية ونواحي الأنبار لا يتجاوز 125 عائلة في المخيمات السياحية، أما ما تبقى فهم من جنوب بغداد وتحديداً من جرف النصر والمناطق القريبة".

وأضاف علي فرحان "ان المحافظة تعمل على إعادة النازحين القادمين من مخيم الهول السوري، وهناك فرق موجودة في القائممقامية والنواحي وبالتنسيق مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والذي له دور كبير جداً في هذا الملف، وان اللقاءات مستمرة مع الجهات المعنية لإعادة أبناء المحافظة من النازحين العائدين من سوريا بعد تأهيلهم".

وأشار المحافظ الى "ان الحكومة المركزية هي من تتولى ملفهم، وان منازلهم لا تواجه أي مشكلة، والمحافظة سباقة في عودتهم".

وتابع قائلاً "إن عدد العوائل العائدة من سوريا بحوالي 500 عائلة، تمت إعادة نحو 350 عائلة منهم إلى المحافظة بعد تدقيقهم بشكل سليم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، والجهود مستمرة لإعادة الآخرين، وهناك وجبة جديدة من مخيم الهول ستتم إعادتها إلى العراق".

وأكد "ان المتابعة مستمرة مع مستشارية الأمن القومي واللجان المتخصصة ووزارة الهجرة لإعادة النازحين والذين يتمركز أغلبهم في القائم وراوه والمناطق الأخرى".

وأضاف علي فرحان "إن هنالك مشاكل كانت بتعويضات الدور والممتلكات وأيضاً تعويضات الجرحى والذين عددهم كبير، لكن هذا العام أفضل بكثير رغم أن الدولة تحتاج إلى الموازنة طارئة لكن وعلى أساس الصرف 12/1 وصلت إلى الأنبار مبالغ جيدة مقارنة بالسنوات السابقة".

وأشار الى "أن نسبة 20 – 25% من المشمولين تم تعويضهم، هذه السنة إذا استمرت الدولة بهذه الروحية ستصل نسبة المعوضين إلى 50‎% وهي نسبة جيدة".

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