بمشاركة 27 دولة انطلاق مناورات "الأسد المتأهب" العسكرية في الأردن

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت مناورات الأسد المتأهب العسكرية في دورتها العاشرة اليوم الأحد في الأردن وبمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، والتي تهدف الى تطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المشاركة.

وقال بيان للجيش الأردني اليوم الأحد "باشرت 27 دولة بينها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا مناورات الأسد المتأهب في دورتها العاشرة والتي ستستمر حتى 15 أيلول، وتهدف الى تطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المشاركة، وان التدريبات تشمل عمليات لمكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الجديدة مثل أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها".

وأضاف البيان "ان هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعه".

وأشار البيان الى انه "سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها".

من جانبه قال الكولونيل في الجيش الأمريكي جوشوا سميث مدير العمليات للقوة الخاصة تاسك فورس في مؤتمر صحفي "ان نحو 1700 عسكري أمريكي و2200 عنصر من القوات المسلحة الأردنية و400 عنصر من الدول الأخرى يشاركون في هذه التدريبات".

وأضاف الكولونيل "ان التمرين سيتضمن مهمة القاذفات البعيدة المدى والتهديدات السيبرانية من أعداء وهميين والاتصال والتنسيق بين الوكالات وتطوير مهارات مكافحة الإرهاب والتزامن المتكامل للدفاع الجوي والصاروخي والكفاءات المتقدمة للأمن البحري وأمن الحدود".

وأوضح سميث أن هذا التمرين يربط القوات المسلحة للبلدان المشاركة ويبرز اهتمامها المشترك في إطار مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي".

كما تشارك في هذه المناورات ألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى الأردن.

وتجري التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف أنواع الاسلحة البرية والجوية والبحرية.

وأجريت آخر مناورات للفترة من 25 أغسطس/آب لغاية الخامس من سبتمبر/أيلول 2019 قبيل انتشار جائحة فيروس كورونا بمشاركة 28 دولة. كما أجريت مناورات ثنائية أردنية أمريكية في 2018 استمرت من 15 إلى 26 أبريل/نيسان وشارك فيها 3500 جندي أمريكي.

المصدر: فرانس برس