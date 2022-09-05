تحطم مروحية عسكرية تركية أثناء هبوط اضطراري بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في إقليم كوردستان، أثناء هبوط اضطراري.

ونشرت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن المروحية تحطمت خلال هبوط اضطراري لأسباب فنية.

وأضافت أن المروحية كان على متنها 8 أشخاص، أنقذ 7 منهم وفي حالة صحية جيدة، بينما تتواصل أنشطة البحث والإنقاذ عن الشخص الثامن.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في إقليم كوردستان المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المتمركزين هناك.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 مما اودى بحياة أكثر من 40 الف شخص، وتعد انقرة "العمال الكودستاني" منظمة إرهابية.

واطلقت تركيا في 18 أبريل الماضي، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كوردستان.