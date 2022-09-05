تربية كوردستان تكلف مدرسين بتعليم اللغة الكوردية للأطفال المقيمين خارج الاقليم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان يوم الأحد، عن بدئها مشروعاً لتعليم اللغة الكوردية للطلاب الكورد المُقيمين خارج كوردستان، مُشيرةً إلى أنَّ المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجالية الكوردية المُقيمة خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية في إقليم كوردستان سامان سيويلي لكوردستان24، إن المشروع المُقرر تنفيذه سيستمر مدة 6 أشهر، مُضيفاً أنّ مُدرِّسان من دهوك وأربيل سيقومان بمهمة تدريس مواد اللُغة الكوردية المُقررة، عبر شبكة الانترنيت (الاونلاين) لمدة ساعة واحدة كل يوم أحد.

وأضاف أنَّ حكومة إقليم كوردستان خلال عُطلة الصيف اتخذت خُطواتٍ ملموسة استعداداً للعام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان، مُؤكِّداً أنهم قاموا بتجهيز الصفوف الدراسية وتأمين الكتب المدرسية لطلاب جميع الصفوف.

وأشار سيويلي إلى أنَّ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد خصص مبلغ 20 مليار دينار عراقي لتأمين جميع احتياجات المدارس داخل الإقليم، وكذلك تم تخصيص 46 مليار و600 مليون دينار لترميم وبناء مدارس جديدة.

إلى جانب ذلك قامت مؤسسة بارزاني الخيرية أيضاً بتجديد وتأهيل 200 مدرسة في جميع مناطق إقليم كوردستان وأعمالهم لتنفيذ المشروع وصلت إلى نهاياتها.