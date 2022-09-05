بدعوة من الكاظمي .. بدء جلسة الحوار الثانية بين القوى السياسية

أربيل (كوردستان24)- بدأت اليوم الاثنين، جلسة الحوار الثانية بين القوى السياسية بدعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العاصمة الاتحادية بغداد، بهدف الخروج من الانسداد السياسي داخل البلاد والبحث عن حلول للمشاكل العالقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقته كوردستان24، إن جلسة الحوار الثانية التي دعا إليها الكاظمي انطلقت اليوم، مضيفاً أن الهدف من الاجتماع هو ايجاد توافق لإجراء انتخابات مُبكِّرة وحل البرلمان الحالي.

وتأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي تحولت قبل أيام إلى اشتباكات مسلحة.

يذكر أن العاصمة العراقية شهدت يوم 29 أغسطس المنصرم ( 2022)، اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية.