سیاسة

مساعدةَ وزير الخارجية الأمريكي تجري زيارة لإقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان باربرا ليفي امريكا بغداد اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- من المقرر ان تجري مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، زيارة الى إقليم كوردستان، وذلك بعد لقائها اليوم الاثنين، مسؤولين عراقيين في العاصمة الاتحادية بغداد.

وبحسب ما افاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن من المقرر أن تزور باربرا ليف العاصمة أربيل، وتلتقي قادة إقليم كوردستان لبحث عدد من الملفات.

وعلى الرغم من ان بيان الخارجية الأمريكية لم يذكر ذلك، إلا أن من المتوقع أن تناقش باربرا ليف مع مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ملف الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد بشأن النفط والغاز وقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الطاقة في الإقليم.

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