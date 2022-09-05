التربية العراقية تُزيل اسم طالبٍ كورديٍ مُتفوّق من قائمة الطُلاب الأوائل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الاثنين، أسماء الطلاب المُتفوقين في المرحلة الاعدادية والبالغ عددهم 173 طالباً حصلوا على درجة 99.86 في المئة، لكن تمت إزالة اسم طالبٍ كوردي حصل على نفس الدرجة المئوية من القائمة.

الطالب الذي تمت إزالة اسمه من القائمة يُدعى بريز محمد مناف، ودرس في مدرسة كوردستان الاعدادية في كركوك، وحاز على المرتبة الأولى على مستوى الدراسة الكوردية داخل المدينة بمُعدلٍ يصلُ إلى 99.86 في المئة.

وقال مُدير مدرسة كوردستان في كركوك سربست عبدالواحد لكوردستان24، إنَّه تمت إزالة اسم الطالب بريز محمد من القائمة بشكل متعمد، وذلك لكونه كوردياً، مُضيفاً أنهم يُتابعون الأمر مع الجهات المسؤولة لحل المُشكلة المعنية.

وأضاف تتم محاربة اللغة الكوردية بشكلٍ مُمنهجٍ في كركوك، مُشيراً إلى أنَّهم مستاؤون جداً من هذه التصرفات اللامسؤولة.

وقدم سربست عبدالواحد شكره لوُزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد لتواصله المُستمر معهم من أجل حل مشاكل المدارس الكوردية في كركوك، قائلاً: لو كان وزير تربية إقليم كوردستان هُنا لاستطاع حل هذه المُشكلة في غضون لحظاتٍ معدودة.

وبحسب ما تُفيد تقارير فإن الحكومة المحلية في كركوك، وخصوصاً بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر، تتبع سياسة التعريب بشكل مُمنهج، حيث يتم تجاهل الوجود الكوردي في المُحافظة، سواء عبر تهميش اللُغة الكوردية أو إقصاء المُوظفين الكورد العسكريين منهم والمدنيين.