باربرا ليف: نتابع المشهد السياسي العراقي بدقة وندعو للحوار

أربيل (كوردستان24)- أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، اليوم الاثنين، أن الإدارة الاميركية تتابع المشهد السياسي العراقي بدقة، مشيرة الى ان بلادها تدعو الى الحوار بين القوى السياسية.

وأشارت ليف الى ان صوت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والقيادات الأخرى يجب ان يُسمع، فيما ثمنت دور العراق الايجابي في الحوار بين واشنطن وطهران.

وقالت ليف، للصحفيين، ان "وجودي في العراق بالوقت الحالي جاء لنقل رسالة من القيادة الامريكية"، مبينة ان "القيادة في تواصل مع جميع الاطياف واجراء الحوارات الخاصة وتقديم النصح".

واوضحت، ان "الجوهر الاساسي في الديمقراطية هي الشمولية تستوعب الاصوات المتضادة ولاتتحمل الاقصاء، وان لم تكن الشمولية سيكون هناك فشل في النهاية"، لافتة الى ان "الحوار جاري باستضافة رئيس الوزراء".

ودعت ليف "القادة العراقيين الى استثمار الحوار، كونه الطريق والمسار الصحيح، خاصة وان حل الامور يتم في جلسة واحدة والمضي بالحوار الجيد".

واشارت الى انه "لايوجد اي سبب لوصول العراق الى حافية الهاوية"، منوهة ان "الارادة السياسية بين العراقيين من شأنها تشكيل حكومة كاملة الصلاحية ولا شيء يمنع من جلوس القيادات فيما بينهم".