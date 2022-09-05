انتحار التيكتوكر الشهيرة مروة القيسي برميها لنفسها من مبنىً في أربيل

أربيل (كوردستان24)- أقدمت التيكتوكر مروة القيسي اليوم الاثنين، بمُجمع القرية اللبنانية في أربيل على إلقاء نفسها من على الشرفة، حيث أدى ذلك إلى وفاتها على الفور.

وتمتلك مروة القيسي العديد من المتابعين على حسابها الرسمي في انستغرام، حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 45 ألف متابع ومتابعة، يتفاعلون مع ما كانت تقوم بنشره من وقتٍ لآخر، حيث كانت تشارك الكثير من اللحظات الجميلة الخاصة بها على الانستغرام.

الفنانة مروة القيسي كانت متزوجة وتعيش في الكويت مع زوجها المنفصل عنها حديثاً، وهي أُمٌّ لطفلين كانت تُبعدهم عن الوسط الفني والإعلامي.

بعد وقوع الحادثة، ظهرت شقيقتها ملاك القيسي في مقطع فيديو مصور وهي تنعي بألم وبكاء صارخ انتحار "التيكتوكر" مروة، داعيةً جمهور وسائل التواصل الاجتماعي إلى "تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء".