سیاسة

هيئة الأنواء: انخفاض بدرجات الحرارة بدءا من يوم غد

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الانواء درجات الحرارة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، فيما ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح، أن "الطقس ليوم الخميس ، سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، و ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

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