شاخوان عبدالله: العراق يحرص على استمرار تعزيز العلاقات والتعاون بين بغداد وموسكو

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي حرص العراق على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين بغداد وموسك، وذلك خلال استقباله السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في بيان له اليوم " إستقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله أحمد في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الإثنين 2022/9/5 السفير الروسي لدى العراق السيد إيلبروس كوتراشيف والوفد المرافق له من طاقم السفارة".

وأضاف البيان "وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك ومنها آخر تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية والدعوة إلى التهدئة والحوار بين أطراف العملية السياسية".

وأشار البيان الى "أن نائب رئيس مجلس النواب أكد بأن العراق يحرص على إستمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين بغداد وموسكو، سيما هناك مشتركات ومصالح إقتصادية وروابط ثقافية وتاريخية بين البلدين الصديقين".

وتابع البيان بأن عبدالله " أعرب عن أمله بحل النزاع وإنتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنها أثرت بشكل كبير على الإقتصاد العالمي وإرتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية".

وذكر البيان بأن السفير الروسي من جانبه أشار الى "أن روسيا شعباً وحكومة تدعم إستقرار العراق وتتمنى أن تستمر الحوارات والتفاهمات بين القوى والأحزاب الوطنية والشركاء في العملية السياسية، ومساندة المساعي والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في عموم البلاد والعودة إلى طاولة الحوار لحل المشاكل والأزمات".