سیاسة

الكاظمي يُجري تعديلات في انتشار القطعات العسكرية بكركوك

author_image سوار أحمد
العراق مصطفى الكاظمي القطعات العسكرية كركوك

أربيل (كوردستان24)- قالت وكالة الأنباء العراقية يوم الثلاثاء، ان القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، أجرى تعديلات في انتشار القطع العسكرية في بغداد وكركوك.

ونقلت الوكالة عن مصدرٍ مُطّلع، أن الكاظمي، أصدر أمرا بنقل الفوج الثالث للقوات الخاصة من ناحية تاجي إلى محافظة كركوك، وكذلك أمر بانسحاب الفوج الثالث من اللواء 61 من محافظة كركوك والانتقال إلى المنطقة الخضراء في وسط العاصمة الاتحادية بغداد.

ويأتي هذا الاجراء في وقت يعاني فيه العراق من حالة انسداد سياسي، وذلك في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، والتي تحولت قبل عدة أيام إلى اشتباكاتٍ مُسلحة في المنطقة الخضراء في العاصمة الاتحادية بغداد.

يُذكر أن القوات المسلحة والأمنية العراقية تعرضت إلى الكثير من الانتقادات، بسبب عدم تمكنها من السيطرة على الوضع الأمني ومنع الفوضى.

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