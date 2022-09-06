‏حريق يلتهم 6 كرفانات بمخيم للنازحين باربيل

أربيل (كوردستان24)- قالت مراسلة كوردستان 24 ريناس علي، ان حريقا قد اندلع صباح اليوم الثلاثاء 6 أيلول 2022، في مخيم هرشم للنازحين بمحافظة اربيل، مشيرة الى انه التهم ست كرفانات بالكامل.

وقالت ريناس علي ان "الحريق ‏اندلع في الساعة 5:15 صباحا، حيث أتت النيران على ستة كرفانات منازل بشكل كامل".

وأضافت علي ان قوات الأمن أبلغت السكان بوجود حريق في المخيم، فقاموا على الفور بمغادرة المكان.

ولم يسفر الحريق الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن، عن إصابات، واسفر عن وقوع اضرار مادية.

وتم إنشاء مخيم هرشم عام 2015 ، وذلك بعد اجتياح تنظيم داعش مناطق واسعة من العراق، حيث نزح الآلاف من سكان الموصل والمناطق العراقية الأخرى الى اقليم كوردستان.