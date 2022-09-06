كوردستان تخصص "خطا ساخنا" لتلقي الشكاوى بخصوص "تجارة الأطباء"

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، تخصيصها خطاً هاتفيا ساخناً لتلقي شكاوى المواطنين، ومتابعتها، في حال حدوث مخالفات من قبل الأطباء والصيادلة والمُختبرات الطبية.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي مساء الاثنين، خلال مُشاركةٍ هاتفية في برنامج ظاهرة نفسية على كوردستان24، إنَّه يتوجب على المواطنين في حال تأكدهم من وجود اتفاقٍ بين طبيب وصيدلية بوصف أدوية زائدة، إعلام الوزارة عبر الخط الساخن.

واكد برزنجي ان الوزارة في هذه الحالة ستقوم، بمتابعة الموضوع ومعالجته بأقصى سُرعةٍ مُمكنة بهدف الحفاظ على حياة المريض من الاتِّجار.

وأضاف قائلاً: على الأطباء عدم الاتفاق مع شركات الأدوية لبيع الأدوية غير اللازمة للمواطنين، مؤكداً أنه يتوّجب على الأطباء عدم استغلال حاجة المرضى لصالح أهدافهم المادية الخاصة.

وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين الاتصال بالأرقام التالية (07704448100-07508169991) في حال سماعهم بوجود هكذا ظاهرة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأمر للقيام بأخذ الإجراءات اللازمة.