سیاسة

كوردستان تخصص "خطا ساخنا" لتلقي الشكاوى بخصوص "تجارة الأطباء"

author_image سوار أحمد
کوردستان سامان برزنجي وزارة الصحة الشكاوى

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، تخصيصها خطاً هاتفيا ساخناً لتلقي شكاوى المواطنين، ومتابعتها، في حال حدوث مخالفات من قبل الأطباء والصيادلة والمُختبرات الطبية.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي مساء الاثنين، خلال مُشاركةٍ هاتفية في برنامج ظاهرة نفسية على كوردستان24، إنَّه يتوجب على المواطنين في حال تأكدهم من وجود اتفاقٍ بين طبيب وصيدلية بوصف أدوية زائدة، إعلام الوزارة عبر الخط الساخن.

واكد برزنجي ان الوزارة في هذه الحالة ستقوم، بمتابعة الموضوع ومعالجته بأقصى سُرعةٍ مُمكنة بهدف الحفاظ على حياة المريض من الاتِّجار.

وأضاف قائلاً: على الأطباء عدم الاتفاق مع شركات الأدوية لبيع الأدوية غير اللازمة للمواطنين، مؤكداً أنه يتوّجب على الأطباء عدم استغلال حاجة المرضى لصالح أهدافهم المادية الخاصة.

وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين الاتصال بالأرقام التالية (07704448100-07508169991) في حال سماعهم بوجود هكذا ظاهرة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأمر للقيام بأخذ الإجراءات اللازمة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف