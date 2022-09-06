معبر حاجي عمران يشرع أبوابه أمام زوار أربعينية "الإمام الحسين".

أربيل (كوردستان24)- قال مراسل كوردستان 24 تيفور محمد، اليوم الثلاثاء، أن معبر حاجي عمران في إقليم كوردستان أصبح مفتوحاً أمام الزوار الشيعة الذين ينوون المُشاركة في "أربعينية الإمام الحُسين".

وأضاف أن زوار الأربعينية بإستطاعتهم الدخول عن طريق المعبر الى إقليم كوردستان، ومنه السفر إلى النجف وكربلاء.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية ميهري نقلاً عن مُحافظ أورمية محمد صادق موعتميديان، إنه تم بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، بشأن تأمين موكب الزوار الشيعة من ويران شار إلى حاجي عمران ومنها إلى بغداد.

وأضاف أنه سيتم تقديم كافة الاحتياجات الأخرى الضرورية خصوصاً الصحية منها صباحاً ومساء أمام الزوار، مؤكِّداً أن المواطنين الإيرانيين بإمكانهم المجيء إلى إقليم كوردستان في حدود الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساءً، وكذلك أثناء العودة أيضاً سيكون المعبر مفتوحاً لمدة 24 ساعة.

في كل عام يتجمع مئات الآلاف من المسلمين الشيعة في العراق والقادمين من الدول الأخرى في النجف وكربلاء العراقيتين، بهدف المُشاركة في إحياء ذكرى مقتل "الإمام الحسين بن علي بن أبو طالب".