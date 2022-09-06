وزارة التخطيط العراقية تكشف نسبة التضخم في البلاد.

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة التخطيط العراقية، أنه بالرغم من الزيادة الكبيرة في التضخم في البلاد مقارنةً بالسنوات السابقة، إلا أنه تحت السيطرة وعند مستوىً مُستقر.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبدالزهرة هينداوي، إن ارتفاع أسعار المواد عالمياً أثر سلباً على الاقتصاد العراقي، لأن العراق بلدٌ يستورد مُعظم حاجياته من خارج البلاد.

وأضاف أن مُعدل التضخم مُقارنةً بالسنوات الماضية في ارتفاع، مُشيراً إلى أنَّ النسبة المئوية بلغت الشهر الفائت 6 في المئة، مؤكداً أنها مُقارنةً بالسنوات الماضية وقفت عند مستوىً قياسي.

ويعد التضخم فقدان القوة الشرائية بمرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس، ويتم التعبير عنها عادة بأنها التغيير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية، مثل: الطعام والأثاث والملابس والنقل والألعاب.