وزير النفط العراقي يكشف نتائج اجتماع أوبك بلس

أربيل (كوردستان24)- كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، يوم الاثنين 5 أيلول سبتمبر 2022، عن نتائج اجتماع أوبك بلس.

وقال إسماعيل بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري (أوبك +) عبر المنصة الالكترونية في بيان، إن "(اوبك +) حريصة على تحقيق مزيد من الاستقرار للاسواق العالمية، والعمل على اعادة التوازن بين العرض والطلب، من خلال التعاطي الواقعي مع الظروف والعوامل المؤثرة فيه".

وأضاف، أن "الدول المنتجة للنفط قد أقرت في اجتماعها اليوم تخفيض مستوى الإنتاج للدول المنضوية في الاتفاق بكمية (100 ألف برميل) باليوم اعتباراً من شهر تشرين الاول، بعد المتغيرات التي شهدتها الاسواق النفطية في الآونة الاخيرة".

وتابع أن "الاجتماع قد تضمن مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والتوصيات الخاصة بتطورات السوق النفطية والعوامل المؤثرة، والتوقعات خلال الاشهر المقبلة"، مشيراً الى "اهمية الاتفاق الجماعي في معالجة المتغيرات والتحديات التي تواجه السوق النفطية".

وذكر البيان أنه "حضر الاجتماع عن الجانب العراقي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس ومدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري وعدد من المسؤولين في الوزارة وسومو".