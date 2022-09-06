أوبك تقرر تخفيض انتاج النفط 100 ألف برميل يومياً

أربيل (كوردستان24)- وافقت شركة أوبك+ على خفضٍ لإمدادات النفط في تشرين الأول\أكتوبر المقبل، سعياً لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.

وقال وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار الاثنين، إنه لتحقيق نوعٍ من الاستقرار في سوق النفط، ولايجاد توازنٍ بين العرض والطلب، قرر تحالف أوبك+ خفضه لمستوى الإنتاج، مُضيفاً أن الدول الموجودة في أوبك+ اتفقت في شهر تشرين الأول القادم على خفض الانتاج 100 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للاتفاقية، سيخفض العراق يومياً بحدود 12 ألف برميل، ويعني ذلك أن مستوى الإنتاج سينخفض في العراق من 4 مليون و663 ألف برميل، إلى 4 مليون و651 ألف برميل.

وبدأ اجتماع الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائها من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، في وقت يواجه الطلب ظروفاً مُعاكسة بجانب احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق في حال أبرمت طهران اتفاقاً مع القوى العالمية بشأن نشاطها النووي.

من جهتها قالت روسيا الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن امداد الدول التي تدعم فكرة تحديد لأسعار إمدادات الطاقة الروسية في خضم الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا.

كما أن روسيا خفضت مرةً أخرى من شحناتها من الغاز إلى أوروبا والتي من المحتمل أن تعاني من ارتفاعٍ جديد في أسعار ذلك المصدر المُهم من الطاقة.