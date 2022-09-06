"التعليم العالي في كوردستان" تعلن منح ماجستير ودكتوراه في كوريا الجنوبية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والشؤون العلمية في حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، عن منح دراسية في الماجستير والدكتوراه لموظفيها في دولة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته كوردستان 24، إن المنح المذكورة ستكون في السياسات العامة وسياسات التنمية والإدارة العامة.

وأضافت أن ذلك تم في إطار التعاون الموجود بين مركز بحوث التنمية الدولية في كوريا الجنوبية وحكومة إقليم كوردستان، طالبةً ممن تتوفر فيهم شروط المنحة التقديم عليها من خلال الرابط التالي: