سینما

فيلمٌ كوردي قصير يحصد 8 جوائز دولية

author_image سوار أحمد
کوردستان فيتك فيلم جوائز

أربيل (كوردستان24)- شارك فيلمٌ كوردي بعنوان "فيتك" في مهرجانات سينمائية دولية، حيث حصد 8 جوائز عالمية فيها.

وقال مخرج الفيلم الشاب عادل عبدالمجيد وهو من مدينة دهوك، لكوردستان24، إن فيلمه القصير لاقى استحساناً وترحيباً في المهرجانات، مُضيفاً أنه حصل على عدة جوائز قيّمة.

وأضاف أن أهم الجوائز التي حصل عليها من خلال فيلمه القصير هي: (أفضل فيلم قصير، وأفضل اخراج للعمل الأول، وأفضلُ طفلٍ تمثيلاً، وأفضلُ مونتاج، وأفضل جائزة رمزية) والعديد من الجوائز الأخرى.

المُمثلون الرئيسيون المُشاركون في الفيلم القصير هُم الأطفال اللاجئون، وقد تم تصوير المَشاهد في مُخيم دوميز الأول للاجئين في محافظة دهوك.

يصفُ الفيلم القصير "فيتك" حياة ومُعاناة الأطفال اللاجئين داخل مُخيمات إقليم كوردستان، والذين أجبرتهم الظروف السياسية والأمنية في بلادهم على تركها، والتوجه نحو مُخيمات إقليم كوردستان.

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