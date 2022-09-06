رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ ليز تراس لتوليها السلطة في بريطانيا

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 6 أيلول سبتمبر، رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، لتسلمها رئاسة الحكومة.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر "تهانينا على تسلم ليز تراس لمنصب رئيس وزراء المملكة المتحدة".

وأضاف "أنا واثق من أن العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة ستستمر في الازدهار تحت قيادتكم".

وأعلنت بريطانيا عن هوية رئيسة وزرائها الجديدة ليز تراس خلفاً لبوريس جونسون امس الاثنين، وذلك بعد انتهاء عملية اقتراع، استمرت نحو شهرين.

وكان جونسون قد اعلن استقالته في 7 يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد أيام من الضغط السياسي المتصاعد الذي شهد استقالات جماعية لعددٍ من وزرائه.

وتتولى ليز تراس السُلطة في بريطانيا في وقتٍ تواجه فيه بريطانيا وأوروبا عموماً أزمةً في تكاليفٍ في المعيشة، وركوداً اقتصادياً، وتراجُعاً في القوة الشرائية لدى المُواطنين.

وتكون بذلك رابع رئيسٍ للحكومة البريطانية منذ الاستفتاء على بريكسيت، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.