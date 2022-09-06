غازبروم: الصين ستدفع ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة اليوم الثلاثاء أن الصين ستدفع ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل الروسي واليوان الصيني بدلاً من الدولار.

وقالت غازبروم في بيان لها اليوم "تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية الى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين الروبل واليوان".

وأشار البيان الى "أن الغاز من حقل كوفيكتا سيبدأ بالتدفق عبر خطّ قوة سيبيريا قبل نهاية العام، ما يسمح بزيادة في حجم شحنات الغاز إلى الصين في العام 2023".

وأضاف البيان قول مدير مجموعة غازبروم أليكسي ميلر "إن آلية الدفع الجديدة مفيدة للجانبين ووقتها مناسب وهي موثوق بها وعملية"، وذلك بعد اجتماع عبر الفديو مع رئيس مجموعة النفط الصينية "سي إن بي سي" داي هوليانغ.

وحسب البيان قال ميلر لنظيره الصيني "ان هناك تطور بالعمل على مشروع إمدادات الغاز عبر الطريق الشرقي أي خطّ أنابيب قوة سيبيريا الذي يربط شبكتيْ الغاز الروسية والصينية"، مضيفاً "أن الالية الجديدة ستسهّل الحسابات وتصبح مثالاً ممتازاً لشركات أخرى".

بعد فرض عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، خفّضت روسيا أو أوقفت إمداداتها بالغاز إلى دول أوروبية مختلفة، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

وسعت روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع حلفائها الآسيويين، خصوصًا الصين، وزيادة شحناتها من الغاز الطبيعي إلى أسواق خارج أوروبا.

المصدر: فرانس برس