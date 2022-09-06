مجلس الوزراء: كل من توفي في الأحداث الأخيرة يُعد شهيداً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس الوزراء العراقي اليوم عدّ كل من توفي بالاحداث الأخيرة شهيداً وشمول الجرحى بقانون تعويض المتضررين .

وقال وزير الثقافة والمتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم اليوم في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع لمجلس الوزراء "ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد خلال الجلسة على أن الحكومة ستعمل حتى اللحظة الأخيرة وستتعامل دون انفعالات إزاء الأحداث الأخيرة".

وأضاف ناظم "ما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الحوار".

وأشار الى "أن مجلس الوزراء خصص ستة مليارات دينار لدعم الزيارة الاربعينية".

وتابع ناظم "ان رئيس الوزراء خول وزير التخطيط التوقيع على اتفاق تنفيذي مع الاتحاد الأوربي، مؤكداً في الوقت ذاته "أن الاتحاد الأوربي سيمنح العراق 25 مليون يورو لدعم النازحين".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء "ان مجلس الوزراء قرر عد كل متوفي في الاحداث الاحداث شهيداً وشمول الجرحى بقانون تعويض المتضررين".