الصدر: هناك جهات تريد زرع الفتنة ومن الواجب المحافظة على السلم والسلام

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هناك جهات تريد زرع الفتنة، فنرجو تضييع الفرصة على مبغضي هذه الزيارة، ومن الواجب لزاماً المحافظة على السلم والسلام في زيارة الأربعين.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له على موقع تويتر "من الواجب لزاماً المحافظة على السلم والسلام في زيارة الأربعين لهذا العام بكافة أشكاله".

وأضاف الصدر "هناك جهات تريد زرع الفتنة.. فنرجو تضييع الفرصة على مبغضي هذه الزيارة وعلى حثالات البعث الصدامي وعلى أي وقح مهما كان ومن أي طرف كان".

وأشار الصدر الى "ان هذه الزيارة غالباً ما تكون عامة وغير منحصرة بالزوار العراقيين.. مما يعني أهميتها من جهة وخطورتها من جهة أخرى".

ولفت الصدر في تغريدته الى انه "كل من تصدر من إساءة أو عنف أو أذى أو احتكاك أو أي شيء من هذا القبيل فإننا براء منه ويجب إبلاغ الجهات المختصة لتقوم بواجبها تحت طائلة القانون لا غير".

وتابع الصدر قائلاً "من أساء لكم.. فلا سبيل إلا التجاهل أو الإبلاغ عنه.. ولا يحق لأحد الرد على الاطلاق فجميعنا نريد خدمة الحسين عليه السلام لا التفريط بالشعائر والمقدسات لا سمح الله ولا بالسلم الأهلي".

وقال الصدر أيضاً "لن نرضى بإعادة أحداث الشعبانية ولا مثيلاتها مهما كان.. والعراق أمانة في أعناق الجميع بلا استثناء".

وأضاف "هنا أكرر عدم تدخل السرايا أو الحشد الشعبي أو أي فصيل مسلح آخر، بل الأمر موكول للقوات الأمنية الأخرى مشكورين".