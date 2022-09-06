مجتمع

المعتمرون العراقيون يغادرون براً الى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر

قافلة المعتمرين تضم 25 حافلة انطلقت اليوم من محافظات كركوك ونينوى وبغداد والأنبار
author_image مظفر مزوري
صورة لوكالة الانباء العراقية
صورة لوكالة الانباء العراقية
العراق الحج العمرة الديار المقدسة منفذ عرعر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة افتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين، وتفويج القافلة الأولى براً عبره.

وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم الثلاثاء في بيان لها "إن قافلة المعتمرين تضم 25 حافلة انطلقت اليوم من محافظات كركوك ونينوى وبغداد والأنبار".

وأضاف البيان "ان القافلة التي انطلقت كان على متنها 1014 شخصاً، تم تفويجهم عبر منفذ عرعر الحدودي".

وأشار البيان الى "ان افتتاح المنفذ لتفويج المعتمرين براً بعد انقطاع دام ما يزيد عن ثلاثة عقود، جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة مع الجانب السعودي في مكة المكرمة".

وأوضحت الهيئة "ان تفويج المعتمرين يكون من خلالها حصراً، حيث سيتم تسيير رحلات منتظمة لشركات العمرة والأفراد الراغبين بالذهاب الى بيت الله الحرام بسياراتهم الخاصة".

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