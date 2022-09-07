سان جرمان يحقق فوزه الأول أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان24)- نجح فريق باريس سان جرمان الساعي إلى أن يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج باللقب القاري بعد مرسيليا عام 1993، في حسم مباراة القمة يوم الثلاثاء، ضد يوفنتوس الإيطالي في صالحه 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل كيليان مبابي هدفي سان جرمان (5 و22)، والأمريكي ونستون ماكيني (53) هدف يوفنتوس.

وقدم فريق العاصمة الفرنسية وجهين مختلفين على مدار الشوطين، فكان مرعبا في الأول ونجح في تسجيل هدفيه، قبل أن يتراجع أداؤه في الثاني لكنه حقق الأهم بالخروج فائزا على منافسه الرئيس في هذه المجموعة.

على ملعب "بارك دي برانس"، بكر أصحاب الأرض بالتسجيل عندما مرر نيمار كرة رائعة من فوق الدفاع باتجاه مبابي الذي تابعها "على الطاير" داخل الشباك (5).

وأنقذ حارس سان جرمان العملاق الإيطالي جانلويجي دوناروما مرماه من هدف اكيد عندما قام برد فعل رائع للتصدي لكرة المهاجم البولندي اركاديوش ميليك القادم من مرسيليا (19).

وأضاف مبابي الهدف الثاني أيضا بعد أن تبادل الإيطالي ماركو فيراتي والمغربي أشرف حكيمي الكرة حيث مررها الأخير على طبق من ذهب باتجاه مبابي فتابعها "على الطاير" أيضا داخل الشباك (22).

وكان مبابي يخوض مباراته الرقم 54 في دوري الأبطال مع موناكو وسان جرمان وقد سجل 35 هدفا وساهم ب20 تمريرة حاسمة.

ونزل يوفنتوس مصمما على تقليص الفارق وبالفعل نجح في ذلك عبر البديل ماكيني بكرة رأسية (53).

وكاد الصربي دوشان فلاهوفيتش يدرك التعادل من كرة رأسية اخرى لكن دوناروما تصدى لها ببراعة (55).

وحاول لاعب وسط يوفنتوس الدولي الفرنسي ادريان رابيو من بعيد بتسديدة من خارج المنطقة لكنها مرت الى جانب قائم مرمى فريقه السابق (58).

وسنحت فرصة أمام مبابي لتسجيل الهاتريك لكنه لم يحسن التعامل معها (64).

وكاد نيمار يحسم النتيجة نهائيا في صالح فريقه لكن حارس يوفنتوس ماتيا بيرين كان له بالمرصاد (88).