بالأرقام.. إيرادات العراق النفطية في 8 اشهر وخطة لزيادة الصادرات

أربيل (كوردستان24)- أحصت شركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الثلاثاء، الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط خلال الأشهر الثمانية الماضية، وفيما أشارت إلى أنها تخطط لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، طرحت توقعاتها بشان أسعار النفط للعام المقبل.

وقال مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" علاء الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الايرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط لغاية نهاية شهر آب بلغت نحو 82 مليار دولار"، مبينا أن "الارتفاع الذي حدث في الأسعار ساهم بشكل كبير في رفع الإيرادات المتحققة".

وأضاف، أن "معدل الإيرادات في الأشهر الماضية كان قرابة 11 مليار دولار بالشهر ففي شهر آب كان الإيراد 10 مليارات و200 مليون دولار بسبب انخفاض السعر والذي كان في شهر حزيران الماضي 112 دولار للبرميل وفي تموز كان حوالي 101 دولار للبرميل وفي آب كان 96 دولاراً"، لافتا الى أن" الانخفاض الحاصل يأتي لأسباب عديدة أهمها التضخم الموجود في الاقتصاد العالمي ومارافقه من بطء وأيضا الإغلاقات الحاصلة في الصين.

وحول الرغبة الاوروبية لشراء النفط العراقي، أوضح الياسري، أن "العراق متواجد في السوق الاوروبي، من خلال التعاقد مع كبرى الشركات المالكة للمصافي في أوروبا لكن نسبتها من النفط الخام المباع تصل لما يقارب (17-15)‎ %"، موضحا أن "التركيز الأكبر حالياً على السوق الأسيوي لأسباب كثيرة منها كونه سوقا واعدا وأكثر استهلاكا للنفط الخام ومن أجل تحقيق إيرادات عالية".

وأشار إلى أن "الخطة التي لدينا فيما تبقى من هذه السنة والسنة القادمة تتضمن زيادة الكميات المتوجهة إلى السوق الأوروبي، حيث تمت مفاتحة جميع زبائن الشركة في أوروبا وأوضحنا لهم أن اي شركة لديها الرغبة في زيادة كمياتها فنحن قادرون على ذلك".

وبين أن "الهدف من ذلك ليس التنازل عن السوق الأسيوية أو تركها وإنما كون السوق الاسيوي فيه منافسة شديدة بسبب النفط الروسي الذي دخل بقوة وبأسعار منخفضة القيمة مقارنة بما لدى الدول الأخرى والذي ترك فراغا بالسوق الأوروبي وبالتالي أصبح الإيراد المتحقق في هذا السوق أفضل لذلك توجهنا لزيادة كمياتنا في هذا السوق"، لافتا الى أنه "منذ بداية الازمة الروسية الاوكرانية توقعنا عدم شراء السوق الاوروبي للخام الروسي، وكذلك روسيا ستوجه كمياتها نحو أسيا وهذا ما حدث فعلا".