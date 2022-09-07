سیاسة

المحكمة الاتحادية تجتمع اليوم للبت في دعوى حل البرلمان

author_image سوار أحمد
العراق المحكمة الاتحادية البرلمان العراق

أربيل (كوردستان24)- من المُقرر أن تجتمع المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء أيلول\سبتمبر 2022، للبت في موضوع حل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخاباتٍ مُبكِّرة.

توقيت هذا الاجتماع يتزامن مع تقدم التيار الصدري بشكوى يُطالِبُ فيها بحل مجلس النواب العراقي، لفشله في انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أجلت في وقتٍ سابق مناقشة حل مجلس النواب العراقي أربع مرات، لذلك من المُقرر أن تتخذ المحكمة اليوم قرارها النهائي في القضية لتقرير مصير مجلس النواب وإجراء انتخاباتٍ مُبكِّرة.

ورغم مرور 11 شهراً على الانتخابات التشريعية، فلا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مُبكِّرة، فيما يُريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مُطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مُبكِّرة.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

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