بالصور.. رؤساء الوزراء البريطانيين الذين عاصرتهم الملكة اليزابيث الثانية

أربيل (كوردستان24)- مع تولي ليز تراس منصب رئيسة الوزراء البريطانية خلفا لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، تكون الملكة إليزابيث الثانية قد عاصرت 15 رئيسا للوزراء لبلادها.

وقد صادقت إليزابيث الثانية على عمل 15 رؤساء للحكومة البريطانية، 12 منهم كانوا رجالا، وليز تراس هي ثالث امرأة تتسلم هذا المنصب.

وكان 11 من رؤساء مجلس الوزراء البريطاني ممن عاصرتهم الملكة، ينتمون لحزب المحافظين، وأربعة منهم وهم (ويلسن، كالگان، بلير، براون) كانوا اعضاء حزب العمال.

ورؤساء الوزراء الذين عاصرتهم الملكة اليزابيت الثانية هم:

-وينستون تشيرشل (الولاية الثانية) من 1951 إلى 1955

-أنطوني إيدن من 1955 وحتى 1957

-هارولد ماكميلان 1957 وحتى 1963

-أليك دوغلاس هوم من 1963 وحتى 1964

-هارولد ويلسون (أول مرة) من عام 1964 وحتى عام 1970

-إدوارد هيث من عام 1970 وحتى عام 1974

-هارولد ويلسون (المرة الثانية) من عام 1974 وحتى عام 1976

-جيمس كالاهان من عام 1976 وحتى عام 1979

-مارغريت تاتشر من عام 1979 وحتى 1990

-جون ميجور من عام 1990 وحتى عام 1997

-توني بلير من عام 1997 وحتى عام 2007

-جوردون براون من عام 2007 وحتى 2010

-ديفيد كاميرون 2010 وحتى عام 2016

-تيريزا ماي من عام 2016 وحتى عام 2019

-بوريس جونسون من عام 2019 وحتى عام 2022

-ليزا تراس وتترأس حاليا الحكومة البريطانية