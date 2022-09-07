نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفدٍ عسكريٍّ بريطاني مُستجدات الأوضاع في العراق

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة أربيل، مع المستشار العسكري البريطاني الأعلى لشؤون الشرق الأسط وشمال أفريقيا مارشال سامي سامبسون، القضايا السياسية في العراق.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيانٍ، إن رئيس الإقليم وبحضور وزير شؤون البيشمركة، استقبل وفداً عسكرياُ بريطانياً، مُضيفةً أن الجانبين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك في العراق.

البيان أضاف أنه تمت مناقشة "علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق، مخاطر الإرهاب وتحركات داعش، عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة، وعلاقات أربيل – بغداد".

وأكد البيان أن الجانبان اتفقا على "ضرورة توصل الأطراف السياسية إلى تفاهم واتفاق لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وحماية الأمان والاستقرار السياسي في البلد، وشددا على أهمية توحيد صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان".

وتابع أن رئيس الإقليم جدد في الاجتماع الذي حضره القنصل البريطاني في أربيل، "شكر وامتنان إقليم كوردستان للمملكة المتحدة على المساعدات والمساندة التي قدمتها للإقليم خلال حرب داعش"، مؤكداً على "ضرورة استمرار مساندة بريطانيا والأصدقاء في المجتمع الدولي لمواجهة مخاطر الإرهاب وإنجاح عملية إصلاح وإعادة تنظيم البيشمركة".