الرئيس بارزاني: لا مانع لدينا بإجراء انتخابات مبكرة بشرطٍ واحد

قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء، إنه لا مانع لدى إقليم كوردستان بإجراء انتخابات عراقي مبكرة بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية ملائمة لها.

وجاءت تصريحات الرئيس بارزاني خلال استقباله وفداً من وزارة الخارجية الأمريكية مكوناً من مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف، مع وفدٍ مرافقٍ لها.

وقالت باربارا أن الرئيس بايدن ينظر إلى إقليم كوردستان بأهمية بالغة، وأن الإقليم يعد من أولويات السياسة الخارجية للبلاد، مؤكدة أنه يرى أن سيادة واستقرار إقليم كوردستان والعراق هي أساس الاستقرار والتنمية في المنطقة.

من جانبٍ آخر عبرت باربارا عن قلق بلادها الشديد على العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مثمنةً في الوقت نفسه دور الرئيس بارزاني في معالجة الخلافات وفق مبادئ الدستور، من خلال نفوذه وحكمته المعهودة في علاج المشاكل.

وأكد الرئيس بارزاني انه يتعين حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد ضمن إطار الدستور، لافتا الى أن أي إتفاق يحدث في هذا الإطار يجب أن يكون على هذا الأساس وأن يتم العمل عليه بوضوح وجدية، مؤكدا انه لا يجوز لاي طرف أن يحاول تهميش وإقصاء الآخر.

وقال الرئيس مسعود بارزاني أنه "لا يوجد اي مانع في اجراء الانتخابات المبكرة بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها، وألا يتم تهميش أي طرف أو مكون وان يتم احترام نتائج الانتخابات".