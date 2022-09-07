نيجيرفان بارزاني: إن مشاكل العراق لن تُحل بتهميش أي طرف سياسي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء ٧ أيلول ٢٠٢٢ باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ووفداً مرافقاً لها، وأكد على ان مشاكل العراق لن تُحل بتهميش أي قوة أو طرف سياسي.

وفي اجتماع حضرته السيدة ألينا رومانووسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق والسيد القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان وعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين، جرى التباحث بشأن علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، آخر تطورات الوضع السياسي في العراق والمساعي الرامية إلى تخطي المصاعب، علاقات أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما.

ونقلت السيدة ليف تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجية الولايات المتحدة إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مؤكدة أنها هنا لتأكيد التزام أمريكا بعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وأنهم ينظرون باهتمام إلى هذه العلاقات، وأكدت الدعم الكامل لاستتباب الأمن والاستقرار السياسي في العراق.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن الشكر والتقدير للمساعدات والدعم الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان، جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن مشاكل العراق لن تحل بتهميش أي قوة أو طرف سياسي ويجب أن تتوصل مكونات العراق من خلال الحوار والتفاهم إلى أسلوب للتعايش بينها.

وعدّ رئيس الاقليم حل مشاكل أربيل – بغداد ووجود قوانين لتوزيع العائدات والنفط والغاز، المفتاح لحل مشاكل العراق واستتباب الأمن والاستقرار في البلد، كما شدد على أن العراق لغرض حل مشاكله، بحاجة إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية والمكونات، وإلى مساعدة الدول الصديقة.

وشغلت عدة ملفات أخرى جانباً اخر من الاجتماع منها علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وأهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية، الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.